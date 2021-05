Paarikese ühine suur mure: oleme mõlemad kolmekaga nõus, aga...

Allikas The Sun kirjutab üks paarike, kes on juba aastaid koos olnud ja oma intiimelus erinevaid asju katsetanud, et nad mõlemad on kolmeka ideega juba kuude kaupa päri olnud, aga nad ei suuda jõuda ühisele otsusele — kes see inimene peaks olema?

“Minu arvates võiks tegu olla mehega ja kindlasti kellegi sellisega, keda me kumbki ei tunne, et ennetada juba eos piinlikku olukorda. Minu mehe arvates võiks kolmandaks võtta aga kindlasti naise, ja mis veelgi hullem — tema tahab, et tegu oleks tuttava inimesega, ideaalis kas mõne minu või tema sõbrannaga. Mul ei ole sõnu! Pärast on ju imelik aega koos veeta…”

Paarike ei taha kolmeka mõtet maha ka matta, aga nad tunnevad, et kokkuleppele jõuda on peaaegu et võimatu.

Lugejad, mis teie arvate, mis oleks selles olukorras ainuõige lahendus?