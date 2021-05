Pahameele vallandanud VIDEO | TikToki vanaema leiutas häki, kuidas last mitte autosse unustada

Aastas sureb mitukümmend last seetõttu, et nad on palava ilmaga autosse jäetud ja sageli on nad sinna unustatud. Mitmed firmad on välja tulnud toodetega, mis aitavad vanematel meeles hoida, et laps nendega autos on. Üks TikToki vanaema näitas videos häkki, mida tema kasutab, et last mitte autosse unustada, kuid sai kasutajate pahameele osaliseks.