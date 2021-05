Punnid lõual — miks need tekivad ja kuidas neist lahti saada?

Nahahooldusekspert Renee Roulaeu sõnul on lõug kõige tavapärasem koht, kuhu punnid tulevad, eriti naiste seas, kes on üle 20 aasta vanused. Vanus tõuseb, toimuvad hormonaalsed muutused, nahahooldus läheb meelest ja seetõttu hakkavad vohama bakterid ja nii need punnid tulevadki. Halb asi selle juures on see, et lõual asuvatest punnidest on keeruline lahti saada.