Ei kujuta ette, et maksan ja saan lapse

“Praegu ma ütleks sellisele võimalusele pigem ei, sest minu jaoks ei ole oluline niivõrd isaks saamine kui see perekonnatunne, mis lapse saamisega tekib ja kaasas käib. Mehena ei kujutaks ma ette, et maksan ja saan omale lapse - mulle meeldib mõte perekonnast kui tervikust. Ja samas aktsepteerin ka seda, et kui asjad ei juhtu, siis nii pidigi minema. Aga kindlasti on inimesi, kellele see sobib, sest kui poleks nõudlust, poleks ka pakkujaid.“ — Ivo, 29