Pillasid küünelaki maha? Nii saad koduste vahenditega lakiplekkidest lahti!

Kui küünelakk on riidel juba kuivanud, siis on seda kahjuks koduste vahenditega võimatu eemaldada. Sellisel juhul tuleb määrdunud riideese keemilisse puhastusse viia, mis võib aidata. Kui plekk on väike ja reageerid kiiresti, võib sul aega võimalus olla!