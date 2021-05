Mis asendis sa öösel magasid? Sinu tavaline magamisasend paljastab sinu iseloomu kohta nii mõndagi

Küljel magamine

Vahet ei ole, kas sa oled harjunud magama vasaku või parema külje peal nii, et ka käed on samal küljel, näiteks padja all, igal juhul tähendab see, et sind on kerge lugeda ja inimesed saavad sinust kiiresti aru. Sa kipud nägema asjadel ainult üht poolt ja usaldad kiiresti võõraid.

Selili magamine

Magad selili, käed kõhul, nagu kallistaksid ennast? Sul on soe süda ja sa tead, et enda eest hoolitsemine on oluline. Sa oled aus ja hooliv kõikide inimeste suhtes.

Sõduripoos

Magad selili, käed küljel ja jalad sirged? See on osade inimeste jaoks üpris keeruline asend, milles magada, aga paljud eelistavad just seda. Iseloomu mõttes tähendab see, et sa oled pigem kinnine ja ei usalda kergesti. Samuti oled sa juba praegu või vanaduses üks kõva norskaja.

Looteasend

Oled magades armsasti kägaras nagu beebi? Sa oled häbelik ja kinnine ning kardad ennast teistele avada. Kuid väljaspoolt üritad sa jätta muljet, et oled kõva kui kivi.

Küünitaja asend

Magad külili, kuid käed on välja sirutatud, nagu hakkaksid kedagi kaissu haarama? Sa oled elus palju haiget saanud, kuid elad lootusrikkalt edasi ja usud, et iga käänaku taga ootab sind midagi head. Sa ei kaota mitte kunagi lootust.

Kõhuli magamine

Need inimesed, kes eelistavad kõhuli magamist, on tavaliselt üpris enesekindlad, selles vallas neil probleeme ei ole. Ka need, kes on kõige suurimad riskivõtjad, eelistavad tihti seda asendit.

Lusikaasendis magamine

See eeldab partneri olemasolu ja kallimad, kes eelistavad sellises asendis magama jääda, on oma suhtes kindlad, kuid vajavad aeg-ajalt turvatunnet ja kallima rahustav hingamine seda just pakubki.

