Eestlannad pihitoolis | Naised avaldavad oma räpased saladused: kui mees teada saaks, pageks nelja tuule poole

"Õnneks" ehk siis minu jaoks õnneks, mehe jaoks pigem mitte, on tal selline töökoht, et vähemalt ühel päeval nädalas on ta teises linnas. Ja vot see on alles aeg minule! Ma hoian kapis oma kingakarpide taga teisi karpe. Ja peaaegu kohe, kui kuulen, et mees sõidab kummivilinaga oma töökohustusi täitma, algab minul mänguaeg."

HEA LUGEJA!

Järgmise nädala pihitooli teemaks on: "Kirgikütvad finantssaladused - kas eelistada ühist rahakotti või olla iseenda rahakoti kuninganna?"

Kas tunned, et sinu muidu nii arukas kaaslane kontrollib ühtäkki iga sinu kulutatud eurot ja raha üle arutamine ei ole sinu paarisuhtes just nädala kõrghetk? Või on hoopis nii, et ühised poeskäimised sama rahumeelsed kui õhtused filmivaatamised?

Olgu nii või naa - jaga oma emotsioone ja inspireeri ka teisi, saates Naistekale kiri: naistekas@delfi.ee.Garanteerime Sinu anonüümsuse!