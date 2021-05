"Habemega" iluentusiast propageerib uut normaalsust: loodan, et teil on oksekott läheduses!

Täna leidub ka neid julgeid naisi kes karvakesi näopiirkonnas uhkusega kannavad ja demonstreerivad.

Üheks neist on 31- aastane, Suurbritannias elav iluentusiast Joanna J Kenny, kes oma sotsiaalmeediakontol on võtnud südameasjaks näidata end just nii loomulikuna nagu ta on! Selle julge ettevõtmisega on naine saanud endale juba üle 45 tuhande jälgija.

Hiljuti üllatas Joanna oma fänne aga sellega, et lisas pidi oma ülahuulest, mis oli üsna tihedalt kaetud mustade karvakestega. Pildi alla kirjutas naine, et tahab kõigile meelde tuletada, et näokarvad on täiesti normaalsed.

Joanna tunnistab ka seda, et teismelisena ei pidanud ta oma loomulikku karvakasvu näol sugugi kenaks ning üritas karvakestest igal võimalikul moel lahti saada. "Kuna mul oli siis ka põletikuline akne, siis ühel hetkel muutus karvade eemaldamine keeruliseks," meenutab ta. "Kuid ühel hetkel kui akne taandus, otsustasin ka karvakestega rahu teha ega ei eemaldanud enam. Tahan sellega kõigile öelda, et karvakasv näol on normaalne."

Loomulikult on sellise teema puhul neid, kes seda ei mõista kuid on väga palju ka neid, kes Joannale toetust ja kiitust avaldavad!

Esimest postitust, kus naine oma näokarvakestest fotot jagas, pealkirjastas ta seda nii: "Loodan, et teil on oksekott läheduses!"

