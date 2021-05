Päriselu lood | Inimesed avaldavad, miks nad on otsustanud mitte lapsi saada: armastan oma elu liiga palju

1. "Mul lihtsalt pole kunagi seda tunnet olnud. Arvasin alati, et see tuleb millalgi, kui vanemaks saan, kuid seda pole juhtunud. Sellega on üsna keeruline toime tulla, kui arvestada ühiskonna standardeid ja ootuseid."

2. "Ma ei taha kogeda sünnitust ja beebifaasi. Lapsed ja väikelapsed võivad lõbusad ja armsad olla, aga mitte 24/7. Mulle meeldib raha ja rahulolu, et ma ei saa kellegi teise elu ära rikkuda. Ma pole lihtsalt piisavalt vastutustundlik või küps."

3. "Armastan oma elu liiga palju. Vihkan segadust ja lärmi, armastan reisimist ja teha ükskõik mida ükskõik millal. Ma ei taha oma päevi veeta nuttu kuulates, vaieldes, vingudes, kedagi vihmaga kooli viies ja toitu ostes. Planeedil on küllalt inimesi ja oleme juba piisavalt teinud, et planeet see planeet ära rikkuda ja loomi piinanud. Ma ei taha veel üht lisaprobleemi juurde toota."

4. "Mäletan statistilist uuringut, kust tuli välja, et suurema tõenäosusega purunevad nende paaride abielud, kus on lapsed. Samas uuringus selgus ka see fakt, et lastetud paarid on palju õnnelikumad kui lastega paarid."

5. "Mul pole kujutelma, et laste saamine garanteerib mulle selle armastuse, et ma ei pea surivoodil üksi olema. Lisaks võttes arvesse kliimamuutuseid, arvan, et on üsna mõttetu inimesi juurde toota."

6. "Meie ühiskond on struktureeritud nii, et kõik peale rikaste elavad peost suhu. Mul pole elus mingit turvatunnet ja elu on stressirohke. Ma ei kujuta, et peaksin veel ühe hinge eest nii muretsema."

7. "Olen isekas ja ei soovi oma aega kellegi teise nimel ohverdada. Ma ei taha lapsi tuua maailma, kus neid ei armastata tingimusteta."

8. "Kardan, et mul areneb sünnitusjärgne depressioon."

9. "Olen inimene, kes muudab tihti meelt. Ühel hetkel mõtlen, et tahan midagi teha, teisel enam ei taha ja ei tee enam. Kuidas selline asi laste puhul toimiks?"

10. "Ma pole näinud mitte kunagi lastega inimest, kelle puhul oleksin kadestanud, et tahaksin endale tema elu."