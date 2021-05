20 päevaga 400 kilomeetrit matkanud Eesti paar: kõik on võimalik, kui oma mugavustsoonist välja tuled

Täna matkale tagasi vaadates tunnevad Kätlin ja Hans suurt uhkust ühiselt läbitud teekonna ees. „Mäletan, kuidas ma kunagi Tallinnas elades arvasin, et see 2-3 kilomeetrine teekond poodi üsna pikk ja eelistasin selleks alati trammi. Nüüd, pärast 400-kilomeetrist matka tundub aga see 25 kilomeetrit 14-kilose seljakotiga täieliku puhkusena. Kõik on võimalik, kui sa oma mugavustsoonist välja tuled,“ julgustab Kätlin ka teisi rohkem liikuma ning väljakutseid ette võtma.