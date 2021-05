Trendikalt suvele vastu! Kõige tähtsamad riideesemed, mis võiks igal naisel sel suvel kapis olla

Kõik ei armasta ujumist ja päikse käes vedelemist, kuid kui sina kaht eelmainitud tegevust naudid, on sul vaja ideaalseid päevitusriideid, milles tunned end mugavalt ja kaunilt. Bikiinide või trikoo valimisel ära keskendu ühiskondlikele ettekirjutustele, vaid vali midagi sellist, mis paneb sind nendes hästi tundma.

Pandeemia pole kaugeltki mitte läbi, mis tähendab, et suurem osa üritustest ja tegevustest tuleb teha pereringis kellegi kodus, mitte avalikus kohas. Kas sul on selleks sobivad riided olemas? Ilusad ja trendikad hilbud, mis on samaaegselt ka praktilised ja mugavad? Suvel lase oma nahal hingata ja jäta liibuvad riided poodidesse.