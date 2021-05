Asi on ametlik – lesbide seks on parim!

Orgasmikreem tekitab peale kandes samasuguse tuksleva ja sooja tunde. Sellise, mis vohab naise kehas siis, kui ta on lõpuni erutunud. Orgasmikreem on nagu erutuse rakett-kiirendi.

Kliitor on ainus organ inimese kehas, mille ainus funktsioon on seksuaalse naudingu pakkumine. Miljonid naised kinnitavad seda statistika näol – 75 protsenti naistest saavad orgasmi kliitori stimulatsiooni tulemusena. 99 protsenti lesbidest teevad seda regulaarselt. Mehe ja naise oraalseksi rutiinis võib kliitori stimulatsioon tunduda maratonilaadse ettevõtmisena. Kael läheb krampi ja käsi väsib. Sõrme või keelega stimuleerides võib orgasmini kuluda 20–40 minutit. Lesbid kasutavad vabameelselt sekslelusid, mis viivad orgasmini juba mõne minutiga. Aga seks ei pea algama kliitoriorgasmist. Kliitorimassaaž mõjub ülimalt erutavalt ja sütitab kireleegi. Naise jaoks on meeleolu oluline orgasmi komponent. Mehega hullates on tavapärane, et järgmine samm on penetratsioon. Lesbid aga asuvad sõrmega G-punkti õrritama ehk näpukat tegema ja palju tegevusi on veel ees.

Naisel on vaja erutuse üles ehitamiseks aega ja veel kord aega. Erutus ei ole buss, mis tuleb kella peale. Heteroseksuaalsed paarid asuvad liiga kiirelt asja kallale, kuna mehel on juba mõne minutiga erutuse staadium käes ja pole nagu põhjust pikemalt oodata. Suudlused, hellitused, silitused, silmside on hea lesbide eelmängu baaskomponendid ja nendega ei koonerdata. Suure erutuse pealt on tõenäosus võimas orgasm saada kordades suurem. Must Panter jagab lesbide seksitarkust, mida mehed ja naised saavad oma magamistoa menüüsse lisada. Pastakad kätte ja märkmeid tegema.

Naise keha on üles ehitatud selliselt, et kõigepealt peab vajutama erutuse nuppudele ja alles seejärel tärkab temakese kehas kireleek. Enamik erisoolisi paare arvavad, et alustada tuleks kireleegi sütitamisest ja siis tekib erutus. Lesbid teavad, et hea seksi alus on vastupidine ja oskavad naise keha nuppe vajutada, et erutus oleks maksimaalne.

Kliitori stimuleerija peab iga mehe tööriistade nimekirjas olema. Ilma selleta on vähe tõenäoline, et naine on seda päris võimast orgasmi kunagi kogenud. Kliitorit imevad sekslelud pakuvad naisele sügavaid orgasme.

Nibude hellitamine

Uuringute järgi saadab nibude hellitamine naise ajju samasuguse erutava signaali nagu kliitori stimulatsioon. On naisi, kes saavad sellest orgasmi, ent neid on vähe. 73 protsenti lesbidest ei jäta kallima rindu kunagi menüüst välja. Erutatult võivad naise rinnad paisuda pea 25 protsenti, mis teeb rinnad hellitustele väga tundlikuks.

Oota penetratsiooniga

Teismelised ja lesbid on kuiva hõõrumise ninja’d. Pea 80 protsenti lesbidest krutivad erutatuse taset n-ö suguelundite teineteise vastu hõõrumisega ilma penetratsioonita. Sellel on naise jaoks võrratu ootust üles ehitav mõju.

Kuidas lesbid G-punkti orgasmini jõuavad?

Penetratsiooniks kasutavad lesbid strap-on-dildosid ja vibraatoreid. Ulakatel lesbidel on mõlemat laadi sekslelud sahtlis ootel. Vibraatoritest on populaarseimad Wandi vibraatorid, mis on võimsad kliitori stimuleerijad. Mõned mudelid on multifuntksionaalsed ja neil on vahetatavad otsikud ka G-punkti stimulatsiooniks. Kuna G-punkt asub tupe avast vaid kuni 7,5 cm kaugusel, ei pea vibraator olema pikk. Lesbid armastavad ka U-kujulisi dildosid, mida saab kahekesi koos nautida.

Natuke laksu teeb naudingu suuremaks

Üle 50 protsendi lesbidest naudivad laksu õigel hetkel. Selleks kasutatakse kas piitsa või lahtist kätt. Laks vastu tagumikku paneb vere õiges piirkonnas käima ning sellel on tundlikkusele ja erutusele otsene mõju. Iga viies lesbi on BDSM-teemaga sinasuhtes. Lesbide seks on mänguline ja vaheldus on tavapärane külaline magamistoas. BDSM-i komplektides on tavaliselt 7–12 erinevat sidumismängu elementi, mida saab õige meeleolu korral proovida.

Anaal või mitte anaal?

Ligi 30 protsenti lesbidest omavad anaaltappi või anaaldildot ja kasutavad seda kahekesi hullates lisastimulatsiooniks. Anaaltapp jäetakse vaginaalse penetratsiooni või siis kliitori hellitamise ajaks sisse ja nauding on sedavõrd sensatsioonilisem.

Lesbidel on sellevõrra lihtsam, et nad tunnevad enda keha ja ka oma kallima oma. Nad ei pea partnerile näitama, mis ja kuidas neile meeldib. Erinevalt mehega suhtes olevast naisest eeldab lesbi iga kord, et hullamine lõpeb orgasmiga. Kuna ootused on kõrged, siis võetakse aega ja pingutatakse vastastikuste orgasmide nimel. Naised on õnnistatud kuni 11 erineva orgasmivõimekusega ja võimelised saama mitu orgasmi järjest. Naine keskendub oma kallimale naudingute pakkumisele ja teab, et kliitor on vaginaalsest penetratsioonist olulisem nauding. Selleks, et üks mees saaks magamistoa valitsejaks, tuleb tal lesbide seksitarkusi usinalt kõrva taha panna.

