Yorkshire's elav mees on oma luksusliku elu tõttu kohalikele tuttav ja teda kutsutakse Jimmyks. Enda sõnul armastab inim-Keniks pürgiv nooruk vanemaid mehi ja ta kinnitab, et välimus on inimese puhul väga oluline. Seega ei ole tema jaoks probleem kulutada aastas tuhandeid dollareid juuksuris käimisele ja iluoperatsioonide peale. See hind olevat oma tulemust väärt.