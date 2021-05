KOLM sodiaagimärki, kes tahavad maailma päästa ja on heategude nimel kõigeks valmis

VEEVALAJA

Veevalaja ei anna kergelt alla. Kui ta on endale mõne eesmärgi pähe võtnud, siis paneb ta mängu kogu oma jõu ja teadmised, mis teda aitavad selle ellu viimisel. Ta on väga suure südamega ja mis kõige tähtsam, väga inimlik. Ta unistab kogu aeg paremast maailmast. Õiglasemast maailmast. Veevalaja on õilis hing.

Kui asi puutub tema sõpraderingi, siis ei ole tal millestki kahju. Ta on väga sotsiaalne inimene, kes mõtleb iseendale alles kõige viimasena ja oma lähedastele ning sõpradele kõigepealt. Kui kellelgi ei lähe hästi, siis on ta alati olemas, et pakkuda oma abi ja tuge.

Ta leiab alati lahendusi kõikidele probleemidele. Ta on üks sodiaagi intellektuaalsematest märkidest, tal ei tule headest ideedest puudu. Ta teab alati, kuidas sind aidata. Usaldades oma mured talle, lahenevad ruttu sinu probleemid.

VÄHK

Vähil on hea ja suur süda. Kui ta kedagi armastab, siis ei ole tal millestki kahju. Ta muretseb teiste heaolu pärast ja ei kõhkle sinu juurde tulemast kohe, kui sa vajad abi. Kui sul on raske periood, siis on ta alati sinu kõrval ja toetab sind. Sa ei pea kunagi temas pettuma.

Ta on kõikide jaoks oluline sõber. Aga ta ei tohi seejuures iseennast unustada ja lasta end halbade kavatsustega inimestel ära kasutada. Ta leiab ruttu lahendusi kõikidele probleemidele ja seda tänu oma heale oskusele teisi kuulata ning mõista. Ta ei ole egoistlik ja sina oled tema elus alati tähtsal kohal.

LÕVI

Lõvile meeldib silma paista, eriti positiivses mõttes. Ja selle saavutamiseks aitab ta alati kõiki, kes abi vajavad. Lõvi on väga suure südamega ja tuleb alati appi abivajajatele.

Ta on teiste vastu tähelepanelik ning teeb kõik, et teisi toetada nii kuidas võimalik. Ta on loominguline ja sellepärast ei tule tal headest ideedest puudu. Ta leiab lahendusi ka kõige keerulisematele olukordadele. Tema peale võib alati kindel olla.

Tänu oma suurele õiglusejanule on Lõvi meie aja kangelane. Ta kaitseb alati neid, keda koheldakse ebaõiglaselt.