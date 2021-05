Mehed kiidavad heaks! See poos teeb mehe õnnelikuks ja annab võimaluse üllatada end väljaspool magamistuba

Ehkki tundub, et meeste meelest on kõik sekspoosid peaaegu et võrdlemisi head, on üks poos väidetavalt eriti hea, sest selles poosis on kõik tavalisest “tihkem”, vähemalt niimoodi kinnitavad mehed allikas Bustle.

Naine lamab voodis, diivanil või (pehmendusega) laual — ükskõik kus, peaasi, et ta oleks sellisel kõrgusel, mis võimaldaks mehel sirgelt siseneda. Naise jalad on mehe õlgadel, aga siin peitubki konks! Jalad ei ole mitte niisama õlgadel, vaid moodustavad X-tähe ehk on õlgadel ristipidi. Just see asend tekitab meeste sõnul tihkema tunde, mis paneb nad lausa mõnust värisema.

Lisaks sellele on erutav vaadata kallimat voodis lebamas ja tekitada erutav silmside, samal ajal kui allpool toimub kuumade kehade imeline ühinemine.

Ka naiste sõnul on see poos hea. Lisaks armsale silmkontaktile ja kuumale lähedustundele on naisel mõlemad käed vabad ja see jätab ruumi kõikidele fantaasiatele. Miks mitte sättida endale jalgevahele kliitoristimulaator ja mudida teise käega oma rindu? Garanteerime, et mees läheb sellest vaatepildist positiivses mõttes hulluks!