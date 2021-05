Hr. Õiget polegi olemas? Suhtenõustaja selgitab, miks ei peaks ootama seda üht ja ainust

Me kõik otsime alateadlikult kaaslast, keda oleme kohanud peategelastena romantilistes raamatutes, filmides või kuulnud lembelauludes. See kõik on mõistetav, sest see on andnud meile teadmise, et ilusad suhted ja ideaalsed kaaslased on seega kusagil olemas ning otseloomulikult tahame me neid leida!

Uuringutest on selgunud, et kõige tõenäolisemalt usuvad selle ühe ja ainsa olemasolusse alla 35- aastased. Lausa üks viiest.

Suhteterapeut Rachel Davise sõnul tasuks aga Hr. Õige otsimisse ettevaatlikult suhtuda, sest see mõjub laastavalt meie suhteelule. Miks?

Davise sõnul takistab see meil nautida suhteid, kus me hetkel oleme või võiksime olla, sealhulgas ka häid suhteid. Kui pingsalt uskuda, et kogu maailmas on olemas vaid see üks ja ideaalne inimene, kes vastab kõikidele meie nõudmistele, siis ei pruugi me osata näha seda, mis meil hetkel juba olemas on.

Miks see nii on?

"Uskumine, et maailmas on vaid üks inimene, kes on meile loodud, tekitab tunde, et suhtega justkui ei peakski vaeva nägema vaid, et head asjad juhtuvad justkui iseenesest. Tõde on see, et kõikides suhetes on omad tõusud ja mõõnad ning kõik suhted vajavad tööd."

Kas mujal on rohi rohelisem? See kahtlus närib pidevalt- kas kusagil on veel keegi parem, hoolivam, ilusam, andekam? "Muidugi on ka suhtes olles, normaalne märgata oma ümber teisi atraktiivseid inimesi, see ei tähenda aga seda, et sa peaksid või tahaksid oma suhtest välja astuda. Sageli idealiseerime võõraid ja kui neid lõpuks lähemalt tundma saame, siis selgub, et ka neil on omad head ja vead. Nii nagu meil kõigil," seletab Davis.

"Nii võime head suhet alateadlikult lõhkuma hakata."