FOTO | Topeltstandard? Tüdrukute dekoltee ja õlad kaeti aastaraamatus kooli poolt koledalt kinni

Koleda töötlusega kaeti kinni 80 tüdruku dekoltee - ja õlapiirkond. Kooli juhtkond teatas kohalikule meediale, et muudatused tehti selleks, et fotod oleksid vastavuses riietumisreeglitega, mille kohaselt peavad tüdrukute särgid olema tagasihoidlikud.

"See on seksistlik topeltstandard ja on häiriv ning arusaamatu, et kooli juhtkond vaatas tüdrukute pilte ja otsustas, et veidi paljast keha pildi peal on seksuaalne," väidab Riley O'Keefe, üks koolilõpetajatest.