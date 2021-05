"Koroonasüst on valusam kui rullmassaaž!"

Astud sisse salongi ning esimese asjana hüppab ninna meeldiv lõhn. Sind tervitab perenaine – sõbralik teenindaja, kes selgitab kuhu astuda-istuda, mida selga panna ja mida seljast ära võtta. Lõpetuseks antakse kätte ka veepudel, kuhu on lisatud näpuotsatäis erinevatest sooladest ja mineraalidest koosnevat segu. Ja siis ...

Rullmassaažil on küll pikk ajalugu, kuid Eestis tõi teema suurema avalikkuse ette Kee Abel, kes käiski külas seekordses saates. Beautiful Me salongid paiknevad mitmetes Eesti linnades ning on paljudele kindlasti juba tuttavad. Neil, kes asjast veel midagi ei tea, tasubki saadet kuulata!