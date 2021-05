Seksiga kehvad lood? Põhilised seksiisutapjad, mis su voodielu ära rikuvad

Tööga või pereeluga seotud stress võib kimbutada igaüht ja kui stressitase on kõrge, on tõenäoliselt ka libiido madal.

Partneritevahelised suhteprobleemid on kõige tavalisemad seksiisutapjad. Kui probleem on suhet segav, tuleks pöörduda suhtenõustaja poole.

Päevast päeva lastega tegeledes on pea võimatu end seksikana tunda. Palu, et keegi vaataks lapsi või palka lapsehoidja, et kallimaga kahekesi aega veeta.

Kui oled ülekaaluline, ei pruugi sa end seksikana tunda või hoiab sind tagasi madal enesehinnang. Enesearmastus on oluline ja kui tunned, et sul sellest napib, võiksid rääkida nõustajaga.

Mehed, kellel on erektsioonihäired, võivad end voodis ebamugavalt tunda ja soorituse pärast muretseda. Erektsiooniprobleemidele on aga ravi olemas ja abi saamiseks tuleks pöörduda arsti vastuvõtule.

Kui võtad antidepressante, võivad need seksiisu vähendada. Kui see teeb sulle muret, ütle seda kindlasti oma arstile ja räägi sellest ka oma psühhiaatriga.

Menopaus vähendab sugutungi. Tavaliselt on põhjuseks see, et menopaus võib tekitada tupekuivust ja seetõttu ka vahekorra ajal valu. Iga naine on aga erinev ja ka pärast menopausi on võimalik head seksi nautida.