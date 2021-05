Just nii tihti peaks vannitoa rätikuid pesema, aga enamik meist seda kindlasti ei tee

Allikas Daily Mail kirjutatakse, et koristusinstituudi nõuannete kohaselt peaks rätikuid pesema iga kolmanda kasutuskorra järel. See tähendab, et kui sa oled harjunud iga päev duši all käima, peaksid sa oma kasutatavat rätikut lausa kaks korda nädalas pesumasinas pesema.

See võib tunduda šokeerivalt palju, aga sel on hea põhjus — vannituba on niiske, rätik on peale kuivatamist niiske, värskes õhus kuivamine võtab omajagu aega ja selline niiske keskkond on ideaalne bakterite paljunemise jaoks.

Kui rätik on kogu aeg niiskes keskkonnas ja enne järgmist pesu korralikult ära ei kuivagi, on suur tõenäosus, et ühel hetkel läheb see hallitama.

Pidev pesemine käib muidugi ka köögis olevate rätikute kohta, mida peaks samuti pesema kas paar korda nädalas või kui sul on nõudepesumasin ning sa ei kasuta rätikut eriti tihti nõude kuivatamiseks, piisab ka, kui vahetad rätiku välja kord nädalas.