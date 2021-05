Kui tahad kogeda intensiivset naudingut üle kogu keha, peaksid proovima seda...

“Emakakaelaorgasmid pole nii levinud kui kilotriaalne ja vaginaalne orgasm, sest seda pole kerge kogeda või eelnevatest eristada,” rääkis seksuoloog Jessica O’Reilly Women’s Health Magazine’ile.

Mis imeasi see emakakaelaorgasm siis ikkagi on? Emakakael on emaka lõpp, mis avaneb veidi vaid menstruatsiooni ajal ja juba rohkem sünnituse ajal. Selleks, et emakakaelale ligi pääseda, on vaja sügavamat penetratsiooni. Selles saab aidata partner või miks ka mitte mõni sekslelu.