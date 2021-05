"Viimased mitu tundi on möödunud politsei eest ära joostes. Olen higine ja rampväsinud."

„Ma ei tea, kus sa selle välja printida saad. Kas sulle keegi varsti külla tuleb, pere või midagi? Või lase kellelgi Euroopast saata. Seni kuni sul reaalset passi ei ole, teeme sulle visiitkaardid ja ma annan sulle dokumendi, kus on kirjas, et sa kaotasid oma kaardi ära.“ Sam on kõige peale mõelnud. Ta ulatab mulle veidi kortsus paberitüki, kuhu ta on vaba käega oma allkirja alla maalinud. „This is to confirm that my reporter, Teele Rebane, lost her backpack along with her press pass on September 9th. Signed, Sam Tillburg, CEO of International Press.“ („See dokument kinnitab, et minu reporter Teele Rebane kaotas 9. septembril oma seljakoti koos pressipassiga. Allkirjastatud, Sam Tillburg, International Pressi tegevjuht.“)