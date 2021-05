Laste koolis on tulemas avatud uste päev ning jään värava kõrvale kleebitud plakatit silmitsema. Ei teki kahtlusekübetki, kas teistest kultuuridest lapsed on koolis ikka teretulnud. Fotol on neli Danieli klassikaaslast rõõmsalt õpikut uudistamas: üks mustanahaline, teine pilusilmne, kolmas heledapäine ja neljas hispaanlane. Peab ju paika küll, et terve maailm naeratab ühes keeles.

Sisserändajad — see on üks huvitav sõna. Kui olen üsna värskelt uude riiki kolinud, tunnen end võõrana, nagu iga teinegi samas olukorras olev inimene. Ilmselt see tunne lõpuks tasahaaval kaob, näiteks kui juba mitu inimpõlve on kohapeal elanud. Minu lapselapsed saaksid end siin juba ehk vanade kaladena, anšoovistena tunda? Samas on lõppude lõpuks ju kõik rahvad kusagilt tulnud, rännanud, paremaid maid otsinud. Kõik me oleme mõnes mõttes immigrantide järglased.

Igatahes ei jää muud üle, kui püüda endast pidevalt parim anda ja võimalikult hästi lõimuda. Natuke on selles vist ka eestlaslikku viisakust, sest ei taha ju uuele kodumaale koormaks olla, nende päikest ja sinist merd lihtsalt nahaalselt varastada, vaid tunda, et oleme siiski ühiskonna osa ja selle kauni riigi kasutusõiguse kuidagi ära teeninud. Tahaks olla oma juba enne mitme inimpõlve möödumist, mis sest, et see võib lõpuks üldse võimatu missioon olla.

Kuigi hispaanlased on sõbralikud ja avatud ning me ei tunne end kordagi diskrimineerituna, tiksub kusagil kuklas sellest hoolimata tunne, et meie siinoleku õigus on vaja nende silmis ära teenida, tuleb millegagi hakkama saada, olla rohkem kui lihtsalt järgmine immigrant ja sisserändaja. Vaevlen sellise identiteedikriisi käes rohkem, kui oleksin osanud ennustada. Tahe sulanduda ja meeldida on mulle lõpuks selles vanuses ja Hispaanias järele jõudnud. Kes oleks osanud seda arvata!