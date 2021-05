Uus lootus lühemale töönädalale? WHO uuring kinnitab: ületunnid lühendavad meie eluiga

Uuringu tulemustest selgus, et 2016. aastal suri insuldi või südamehaiguste tagajärjel maailmas 745 194 inimest, kes töötasid nädalas 55 või enam tundi. See omakorda on 29% rohkem kui 2000. aastal.

"55 tundi või rohkem tööd nädalas on tõsine terviserisk," ütles WHO keskkonna, kliimamuutuste ja tervise osakonna direktor Dr. Maria Neira oma avalduses.

Kuigi uuringus ei võetud arvesse pandeemiaaja töötunde, ütles WHO peadirektor Dr. Tedros Ghebreyesus, et kodus töötamine võib tulevikus sellele suundumusele kaasa aidata.

Uuringus leiti ka, et 55 tundi või rohkem töötamist nädalas on seotud 35% suurema insuldi ja 17% suurema riskiga haigestuda südame isheemiatõppe, võrreldes nendega, kes töötavad 35-40 tundi nädalas.

"Kaugtöö on muutunud normaalsuseks, hägustades sageli kodu ja töö piirid. Lisaks on paljud ettevõtted sunnitud kulude kokkuhoiuks oma tegevust vähendama või sootuks lõpetama ning inimesed, kes on endiselt palgal, töötavad selle võrra suurema koormusega ja kauem, " ütles Ghebreyesus.

"On aeg, et me kõik, valitsused, tööandjad ja töötajad ärkaksime selle üle, et pikad tööajad võivad põhjustada enneaegset surma," sõnas Neira ja tõdes, et tegelikult on mõned ettevõtted juba neljapäevase töönädala poole pöördumas.

