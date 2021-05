Kas oled õnnelikus suhtes? Need kolm tähtsast asja kinnitavad seda

1. Rääkimine

Kui on küsitletud paare, kes on olnud aastakümneid koos, siis ütlevad nad, et kõige tähtsam suhtes on rääkimine. Kõigest.

Osapooled on tunnistanud, et vahet ei ole, kuidas nad on lõpuks jõudnud selleni, et nad suudavad omavahel kõigest rääkida, oluline on see, et peale seda muutus suhe tugevamaks.

Õnnelikud paarid teavad, et avatud dialoog pigem ühendab kui lahutab.

2. Naer

Paarid, kes koos naeravad, püsivad koos- ilmselt see lause on tuttav meile kõigile. Jah, kindlasti on selle juures oluline ka armastus, pühendumus, austus, vastastikune imetlus ja teisi kvaliteetse suhte komponente. Kuid koos peab ka lõbutsema, sest naerdes vabanevad endorfiinid, mis liidavad meid tänu headele emotsioonidele kaaslasega veelgi rohkem.

3. Tähelepanu

Kuigi meil kõigil napib aega, siis tahame me siiski tunda, et meil on aega oma kallima jaoks ja temal sinu jaoks.

Otseloomulikult on vajalikud ühised hetked, vaid teile kahele, kuid sageli piisab ka väikestest asjadest.

Järgmisel korral kui olete näiteks avalikus kohas , kus on palju rahvast, leia üles oma kallim, vaata talle sügavalt silma ja anna talle nii väikseid ja vaikseid märke, et armastad teda.

Usu, need hetked jäävad talle pikalt meelde!

