Neljapäevane päikesevarjutus kell 13.43 võib lisada nii selgust kui ka segadust. Endiselt ja rõhutatult on fookuses kõik see, millele me mõtleme ning kuidas seda väljendame. Sõna jõud on tohutu — vastused on sõlmitud juba küsimustesse, kuid tihti võtab sellest arusaamiseni jõudmine omajagu aega.