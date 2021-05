Olen kuulnud sõbrannadelt, kuidas neil on meestega ühine konto ja kuidas nad peavad igat kingaostu põhjendama. Üks nendest meestest sai ükskord isegi vihaseks, kui naine endale seksmänguasja ostis ja teatas solvunult, et nende ühine raha ei tohiks sellise prahi peale kuluda! Neid jutte kuulates on mul hea meel, et olen niivõrd mõistlikus suhtes, kus mõlemad osapooled saavad aru, et igalühel peab olema oma raha ja vaba voli seda kulutada endale sobivalt.