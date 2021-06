Mehest naiseks! Aastaid kiusamise all kannatanud transnaine: esimest korda tahtsin end ära tappa 7-aastaselt

Jasmine sündis poisina, aga ei tundnud end oma kehas mugavalt. "Kui ma sain 14, hakkasin oma muutumist YouTube'i vahendusel kajastama ja see osutus üsna populaarseks. Sain tagasisidet, et olin teistelgi aidanud julgust ja enesekindlust leida. See aitas mind elus hoida mu kõige tumedamatel hetkedel. Mul on alati olnud suur soov teisi inimesi aidata. Olin kanepist sõltuvuses, mul oli depressioon, ärevushäired, paanikahood ja olin bipolaarne. Kaotasin mõlemad oma vanemad ja olin psühhiaatrihaiglas. Mu ajust sai mu suurim vaenlane. Palju aastaid erinevaid psühholooge, psühhiaatreid, nõustajaid ja tööd iseendaga olen ma jälle ühenduses oma väärtushinnangute ja eesmärkidega."

Jasmine alustas spirituaalset teekonda, et aidata teisi, kel sarnased probleemid: "Olen otsustanud täide viia oma hingelised unistused ja olen pühendunud, et muuta nii paljusid elusid, kui vähegi võimalik. Soovin, et inimesed teaksid, et on võimalus kogeda palju halbu asju, kuid nendest ikkagi enesekindla ja võimsana välja tulla."