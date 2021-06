Mees, pane tähele! Kui need tähtpäevad ära unustad, võid kohe kodinad kokku pakkida

Kohtusite baaris? Siis vii ta samal kuupäeval sinna ja osta talle see jook, mis esimesel korralgi. Läksite restorani, siis broneeri laud. Või ole veel parem mees ja valmista ise talle üks kodune üllatusõhtusöök!

Usu või ära usu, aga ka naise jaoks on karjääriredelil ülesronimine väga oluline. Ta sai sellega hakkama? Siis on aeg tähistada. Jookse poodi šampanja järgi ja kirjuta see kuupäev endale märkmikusse üles.