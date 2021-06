Leia see üks ja õige! Sinu tähemärk teeb kindlaks, millist partnerit enda kõrvale vajad

Jäär Kuigi sa oled suhteinimene, vajad sa ka piisavalt isiklikku ruumi. Seetõttu eelistad meest, kes küll pühendub sulle, kuid on piisavalt iseseisev. Sul on vaja hingata ja teinekord omaette olla, seega ei sobi sulle liiga klammerduv tegelane.

Lõvi Lõvil on mehe suhtes väga kõrged ootused ja tema südame võidab see, kes suudab neile ka vastata. Kasuks tulevad ka intelligentsus ja loomingulisus.

Neitsi Neitsi peab olema ettevaatlik, ta tahab endast anda kõik, et teisel hea oleks, seega on teda kerge ära kasutada. Kui sa aga hoiad end, leiad lõpuks mehe, kes suudab sind sama palju armastada kui sina teda.

Skorpion Skorpioni kõrvale on vaja kannatlikku meest. Kuigi sul on suur süda, suudad sa olla ütlemata tujukas. Sinu kallim peab olema väga-väga rahulik ja mõistev.

Veevalaja

Sõnn on müstiline ja armastab salapära. Ta otsib meest, kes on kunstnikuhingega. Talle on oluline, et mehel on oma põhimõtted, mida ta ka vajadusel kaitseb.