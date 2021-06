Kardashianid lõid uue moetrendi! Sel suvel ei kanta bikiine enam nii, vaid ...

Kõik, mida õed Kardashianid otsustavad katsetada, muutub justkui võluväel ülemaailmseks trendiks. Seekord on Kardashianid otsustanud anda bikiinide uue ilme. Kui sa nüüd arvad, et pead oma bikiinid uute vastu vahetama, siis seda ei ole vaja teha – sul on vaja need vaid tagurpidi selga panna!