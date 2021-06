Tähtis on olla suhtes sina ise. “Sageli hakkame suhtesse astudes otsekohe eeldama, mida partner meilt tahab või ootab ja me hakkame vastavalt sellele ettekujutatud ootusele käituma. See tähendabki, et ma ei ole enam mina ise,” kirjeldab Karilaid ja lisab, et kõige suurepärasema suhte loob alati see, kui mõlemad partnerid julgevad jääda iseendaks ja lasevad ka teistel olla see, kes ta tegelikult on.