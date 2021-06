Tiim “hea lapsevanem” ja “halb lapsevanem”? Need on vanemate käitumisviisid, mis takistavad lastel tulevikus õnnelikud olemast

Tõenäoliselt on igal emal-isal keeruline vaadata, kuidas laps probleemiga tegeleb, eriti juhul, kui tead, et suudaksid selle probleemi sekundiga ise lahendada. Kui sa aga kogu aeg sekkud ja ei lase lapsel ise pusida, ootavad nad sind tulevikus iga asja puhul appi. Lastele tuleb õpetada asjade ja probleemide lahendamist juba maast madalast.

Kes siis ikkagi tahab professionaalseks lauljaks saada — sina või su laps? Kuula ikka oma last ja jälgi, millised on tema huvid ja kui näed mingis vallas potensiaali, võid alati teda sinnapoole suunata.

Sa ei pea lapsele kõiki poesolevaid mänguasju ostma! Tead ju isegi, et ta mängib nendega umbes ühe korra. Kui liialdad asjadega, tundub, et tunned end millegipärast süüdi. Probleemid tuleb ikka lahendada rääkides ja suheldes, mitte asju ostes. Sa ei taha ju, et su lapsed hakkaksid mõistma, et selleks, et õnnelik olla, on vaja vaid materiaalseid asju?