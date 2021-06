Mehed avaldavad oma hingesaladused: vahel lihtsalt nutan, kui keegi ei näe

1. "Päris paljud meist tegelikult hoolivad sellest, kas sa saad orgasmi või mitte. Minu jaoks on see tähtis."

2. "Ausalt öeldes on mul tunded ja ebakindlused, just nagu naistelgi."

5. "Palun ärge laske end heidutada, kui me oma mune katsume. Ausalt ka, mõnikord need lihtsalt lähevad lihtsalt valesse asendisse ja meil on ebamugav ja vahel isegi valus."