Ole valvel! Üks küsimus, mida su partner enne petmist sinult küsida võib

Tavaliselt petetakse üksildusest või siis sellest, et nende praegune partner ei täida nende vajadusi. Tasub aga tähele panna, et petjad hakkavad enne oma tegu selle soovi kohta pisikesi vihjeid jagama.

Üheks kõige levinumaks vihjeks on konkreetne küsimus , mida petja enne teo tegemist oma partnerilt küsida võib. Selleks küsimuseks on: "Kas me võiksime voodis midagi uut proovida?"

Toome näitena Ashley Madisoni kohtinguportaali kasutava mehe, kes petab oma naist. Mees ütles, et tunne petta tekkis siis, kui ta avastas, et nad on seksuaalselt ebavõrdsed. Mees tundis, et tema on vokaalne ja tähelepanelik ja ta tahab seksist rääkida. Naine teisalt ei suuda end selle teema puhul vabalt tunda ja ei räägi.