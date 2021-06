Brooke Shields meenutab nappi pääsemist karmist diagnoosist: oma kogemusega tahan levitada teadlikkust!

Näitlejanna Brooke Shields pääses aastaid tagasi napilt ehmatavast diagnoosist, nimelt arvas naine, et tal on nahavähk.

"Iga-aastases rutiinses kontrollis arsti juures diagnoositi mul päikese keratoos," meenutab filmist "The Blue Lagoon" tuntuks saanud näitlejatar.

Päikese keratoosi näol on tegemist päikese ultraviolettkiirguse poolt tekitatud nahakahjustusega, mis avaldus väikese täpina naise näol.

Õnneks aitas arstiga konsulteerimine ja varajane avastamine kõige hullema ära hoida, sest sellest süütuna näivast täpist võinud kujuneda välja nahavähk. Naine lasi ohtliku täpi eemaldada ning lõpetas igasuguste päikesevannide võtmise.

"Olen põlvkonnast, kus nahavähist väga ei räägitud, seega ei osanud me ka end kaitsta. Noore tüdrukuna ei kasutanud ma kunagi päikesekreeme, vaid praadisime end beebiõliga päikese käes," tunnistab Shields ja lisab, et veel tänagi leiab ta enda kehalt täpikesi, mis on 30–40 aasta taguste päikesevannide tulemus.

"Ma tõesti ei arvanud, et see pealtnäha süütu tegevus võib nahavähi tekkeni viia. Hoolitsesin oma naha eest alati hästi, aga ma ei mõelnud, et päevitades sellega nahale karuteene teen, sest keegi ei rääkinud, kui oluline on oma nahka kaitsta ja päikesekreeme kasutada."

Peale seda kogemust kasutab Shields päikesekreeme kogu aeg, ka talvel.

"Oma kogemuste põhjal tahan levitada teadlikkust, et päikese kahjulik mõju on päris. Keegi pole selle eest kaitstud. See ei tähenda seda, et te ei võiks D-vitamiini püüda, vaid oluline on, et te seda tehes ka kaitstud oleksite."

