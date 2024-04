Mees, kui enesekindel sa selles vallas oled? Need on asjad, mida naised soovivad üle kõige voodielus kogeda

Seks ei ole sugugi lõppenud siis, kui mees lõpetab. Mees, kui tead, et oled pärast orgasmi liiga väsinud, et jätkata, siis hoolitse selle eest, et su partner jõuaks orgasmini enne sind. Tead ju, et sina lõpetad nagunii orgasmiga, palun soovi oma partnerile samasugust naudingut!