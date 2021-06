Kooliõe kaks “untsuläinud” karjääripööret: kui ei proovi, ei saa teada, kas sobib või ei sobi

Neid, kes tahavad õeks õppida, usub Svetlana Lorvi-Talisainen jaguvat. “Meie eriala on muutunud populaarseks. Ainus asi, mis võib hirmutada, on COVID. Inimesed nägid, kui hull võib olla töö tervishoiuvaldkonnas, suur nakkusoht pealekauba. Aga ma arvan, et need, kes õppima lähevad, ei kahetse,” usub kooliõde. “Õde ei ole tervishoius enam lihtsalt arsti käsutäitja, praegu on õde eraldi spetsialist oma õiguste ja vastutusalaga. Meie amet on mitmekülgne, üha enam sisseastujaidki teab seda. Ja et on tekkinud nii palju uusi kaasaegseid meditsiinikeskuseid, on ka praktika väga põnev.”