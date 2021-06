Nahaeksperdi nõuanded | Kolm olulist soovitust, kuidas oma nahka suvisel ajal kaitsta

Ära unusta päiksekaitsekreemi. See on imeravim, mis aitab näonaha vananemise vastu. Mida kõrgem SPF , seda parem. Kuuma ilmaga võib tunduda, et nahka polegi niisutada vaja, kuid peaksid seda ikka tegema. Kasuta suviti vedelamaid kreeme.

Selleks, et naharakud pidevalt uueneksid, võiksid nahka õrnalt koorida. See stimuleerib ka kollageenitootlust ja tänu sellele paraneb naha tekstuur ja jume on klaarim. Kasuta enne magamaminekut tooteid, mis sisaldavad retinooli, see teeb naha päiksekahjustustele vähem vastuvõtlikumaks.