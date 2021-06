Paarisuhteid on kolme kindlat tüüpi ja kõik need mõjutavad seda, kuidas me teineteist või ennast armastame: traditsioonilised suhted, teadlikud suhted ja transtsendentsed suhted. Kirjeldame neid üksikasjalikult, et saaksid teada, millises suhtetüübis sina hetkel oled või milline suhe sulle sobiks.

1. Traditsionaalsed suhted

See on kõige levinum suhtetüüp. Selles suhtes keskenduvad mõlemad osapooled pigem ühistele huvidele ja väärtustele, mitte isiklikule arengule. Suhtesolijad pole kumbki teinud hingesisest süvaanalüüsi ja nendevaheline side ei ole just kõige emotsionaalsem ja hingeline.