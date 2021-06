Mida sinu naine tahab, et sa seksist teaksid? Naise libiidost ehk seksiisust

Kõik need väited on valed. Uuringud kinnitavad, et naise iha töötab täiesti teistmoodi, kui me seni arvasime. Naine ei vaja romantikat, vaid iha ja kirge. Naise seksuaalne iha on palju primaarsem, kui ühiskond seni arvanud on. Naine ütleb seksile palju tihedamini ei, kui üks mees seda teeb. Aga mitte sellepärast, et meie libiido on madal. Naine on seksuaalselt vaoshoitum enamasti sellepärast, et ühiskondlikud normid eeldavad meist seda. Naiste maailmas on ühiskondlikult seatud rangemad piirid, mida peetakse seksuaalselt aktsepteeritavaks ja mida mitte? Seksuaalselt vabameelne naine on lõdva kummiga, ent mees on naistemees. Kui kultuurilised piirangud maha võtta ja naine oleks oma ürgse poolega sinasõber, siis näeksime tõelisi ihajänkusid ringi hüppamas. Naine ootab, et seks oleks erootiline ja põnev, ent seda ei julgeta oma mehele pahatihti otse öelda. Kardetav vastus mehe poolt oleks hämmeldunud hüüe: „ Mis siis nüüd juhtus? Kogu aeg on sobinud ja nüüd ei sobi?“ . Kui kodune magamistoa rutiin on igav, hall ja korduv, siis tulemuseks ongi naine, kes ütleb oma mehele ei. Uuringute järgi on iga kolmas kallima maha jätmise põhjus naise poolt soov oma seksuaalset rahulolu tõsta. Ehk ei olda oma mehe etteastest voodis vaimustuses. Meestest jätab vaid viiendik oma kallima samal põhjusel maha. Seks olgu põnev ja erootiline ning „ei“ kaob sõnavarast ära. Vastupidiselt populaarsele arusaamale, on voodis hea olemine naise jaoks tähtsam, kui mehe jaoks.