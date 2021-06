Isa-tütre aeg: kolme tütre isa Illimar Pilt annab nõu, mida põnevat tütardega koos teha

Kodune spaa

Pilt kinnitab, et koduse hubase spaaga saab iga paps hakkama. Lisaks sellele, et lastel on lahe olla, saad ise ka puhtaks ja mõnuleda. Lõhnaküünlad ja vannisoolad välja ning pata-pata solberdama!

Papsi kord teha plikadele ilusalongi

Ühel Pildi tütrel Merrumil on kätte jõudnud see iga, kus emme kapis olevad riided tunduvad kõik nii ägedad. Ja no ehetekarp - kui selle ainult kätte saaks, siis tuuseldaks, nii et pärleid saaks ka alumise korruse naabrimees noppida.

“Igatahes üldsuse survele vastu tulles soetasime neidudele loodusliku päritolu laste küünelakid ja kerge beibede soengu tegemise komplekti. See pats, mis Merrumile tegin, on talle ikka eluarmsaks saanud. Ilma selleta ei saanud enam ükski hommik alata. Oleme nüüd seda tuuninud sulgede ja muude vidinatega veel vingemaks,” räägib ta kodusest ilusalongist.

Korralik tantsutrall

Milline neiu tantsida ei armastaks? Tantsutrallil said läbi tantsitud kõik parimad lastelaulud. Parimateks lugudeks valiti “Sutsi- Satsi” ja vana hea klassika “Tibutants”. See maraton ajas ikka korralikult turja märjaks.

Õhtune tunnike unejuttude ja muude rituaalidega

Unustada ei tohiks ka õhtuseid rituaale, mis sobivad muidugi nii poistele kui tüdrukutele. “Tavaliselt võtavad meil tudule jäämise protseduurid kuskil tunnikese aega. Sinna hulka kuuluvad hammaste pesemine, pidžaama valimine ja muidugi unejutuke!” räägib Pilt. Hammaste pesu juurde käib kindlasti ka pissimine ja siis kui kõik teki all on ning korterisse on rahu saabunud, on vaja uuesti pissile minna! Lõpuks, kui unejutuke on loetud, on vaja muidugi jällepissile minna! “Ja siis, kui tuli kustus, vaikus majas ja 10 minutit juba unenorinad kostunud, tuleb Elanora suure jooksu ja kisaga ning nõuab pissile ! Ja muidugi nõutakse veel 10 klaasi vett ka!” naerab isa.