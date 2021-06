Kas oled süüdi? Asjad, mida sa mitte kunagi voodis olles teha ei tohiks!

Vaatad õhtuti telekat

Väga mõnus on pikutades sarja vaadata ja seda tehes vaikselt unne vajuda. Paraku ei saa sa nõnda nautida kvaliteetset und, kuna ekraani ere valgus ja müra stimuleerivad meie aju samal ajal, kui see peaks tegelikult puhkama. Veel hullem on aga see, kui telerist tuleb midagi väga pingelist või vägivaldset. Sellisel juhul on suurem siis on suurem tõenäosus, et magamine on terve öö vältel häiritud ja sa näed pingelisi unesid. Seega lülita teler tund enne magama minemist välja.

„Oota, ma vaatan veel viimast korda töömeili …“

Üldiselt hoitakse telefoni voodile lähedal. Nõnda on väga suur kiusatus enne und kas Facebooki, töömeili või sõnumeid kontrollida. Telefonivalgus ajab aga sisemise kella segadusse, kuna näib, et tegemist on veel päevaga. Ja nõnda lähebki unerütm sassi. Lahendus? Hoia mobiil enda voodist võimalikult kaugel.

Ei voodis söömisele

Kuigi teinekord tekib isu millegi hea järele ja siis tahaks haarata kas või pisikese küpsise, on see igati halb idee. Igasugune puru meelitab ligi erinevaid putukaid, seejuures ka lutikaid. Kui sa ei taha nendega voodit jagada, siis ürita süüa edaspidi ikkagi köögis laua taga. Niimoodi väldid kutsumata külalisi.

Tülitsemine

Pahatihti tuleb ette sedagi, et ainus hetk, kui sul on päriselt võimalus kallimaga juttu rääkida, on voodis. Pingelise päeva puhul tahaks paratamatult enda emotsioone välja elada. Kui sa oled aga kehvas tujus, on tülid kerged tulema. Siit ka õpetussõnad – lahenda probleemid enne voodisse minekut. Või kui see pole õnnestunud, siis poe jauramise asemel hoopis mehele kaissu. Kallistamine tekitab positiivseid emotsioone ja seetõttu ei jõua sa ka pisiasjade pärast tülitseda. Hommikul ärkad juba paremas tujus ega tahagi detailide üle kiselda.

Voodis tööasjadega tegelemine