Avasta enda sisemine panter!

Konjaki kvaliteediklassid

• V.S (Very Special) või *** – konjakis olev noorim eau-de-vie peab olema minimaalselt 2 aastat vana

• V.S.O.P (Very Superior Old Pale), Reserve – konjakis olev noorim eau-de-vie peab olema minimaalselt 4 aastat vana

• XO (Extra Old), Napoleon, Hors d ́Age - konjakis olev noorim eau-de-vie peab olema minimaalselt 10 aastat vana

• Vintage, Millesime – aastakäigu konjak, toodetud vaid ühe aastakäigu saagist. Sildil peab olema välja toodud aastakäik

• Chateau , Domain või Maison – konjaki viinamarjad on kogutud, destilleeritud, hoitud ja pudeldatud ühes tootja mõisas (lossis) ehk nn mõisakonjak

• Paradiis – kelder, kus hoitakse konjakimaja kõige vanemaid konjakeid