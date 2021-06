Poetess Nete ebaõnnest armastuses: see oli nii kirjeldamatult rõve mu jaoks, et lasin neil minna ja soovisin õnne!

"Meil ei pidanud olema suhet, aga kui meie asi välja tuli, ilmus välja üks naine, kes arvas, et mees ei tohi minuga isegi asju selgeks rääkida. Ta tuli minu terrassile karjuma ja meest endaga kaasa kamandama. See oli nii kirjeldamatult rõve mu jaoks, et lasin neil minna ja soovisin õnne. Nii ebatervet tandemit on õnneks kerge oma energiaväljast ära lasta. Õpi ka seda tegema ja ära lasku sama madalale. Las mõtleb, et võitis. Ma ise olen kindlasti selle ajaga väga palju muutunud, kõik algab su enda mõtetest. Usun, et parim on veel ees."