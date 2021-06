Kas peab paika? Sinu mehe lemmikpoos magamistoas ütleb tema kohta nii mõndagi

MISJONÄRIPOOS

See on poos, mis on meile kõigile kõige tuttavlikum, see on klassika, mida oleme näinud filmides ja ehk lapsena kogemata vanemate magamistoas… Kui su mees eelistab misjonäripoosi, on ta veidi ebakindel, kuid samal ajal tahab ta, et tema käes oleks alati kontroll. Ilmselt tema dominantne olek ongi kujunenud varjamaks tema ebakindlust. See mees ei ole ka väga spontaanne ja seiklusaldis.

KOERAPOOS

Vaevalt on olemas mõni mees, kellele koerapoos ei meeldiks. On olemas ka teooria, et koerapoos ongi kõige õigem poos — ürgne ja loomulik. Mees, kes armastab üle kõige koerapoosi, peab ennast džunglikuningaks ja on oma territooriumi suhtes äärmiselt kaitsev. Koerapoosi eelistav mees võib ka peljata intiimsust ja romantikat. Tal on voodiasju lihtsam ajada, kui ta ei pea looma sinuga silmsidet.

NAINE PEAL

Selles poosis on nii palju võimalusi: naine näoga või seljaga mehe suunas, pikali või istuli — igatahes näitab see poos seda, et su mees on enesekindel: tal pole probleemi sellega, et olla alluv. Samas on tal alati võimalus olukorra juhtimine enda kätte võtta, naisel kõvasti puusadest haarates ja sügavamale sisenedes. See mees seab naise huvid esiplaanile, sest paljud naised saavad nii kõige kergemini orgasmi.

LUSIKAPOOS

Lusikapoos on nagu kaisus olemine, mees naise selja taga, lihtsalt samal ajal ollakse ühtes. Mees, kes eelistab lusikapoosi, on õrn ja hooliv — aga see ei tähenda, et ta oleks memmekas, ta on lihtsalt kirglik ja tema jaoks on alati väga oluline, et rahulduse saaks ka naine.

SEISTES