Segaduses mees: ma ei suuda otsustada, kumma peaksin valima — praeguse naise või...

Mu suhe oma kaasaga on kestnud paar aastat, koos me ei ela, kuid plaanid olid veel hiljuti pikaajalisemad.

Esialgne armumine on möödunud, oleme head sõbrad, väga ei ihalda teda enam, kuigi seks on okei. Ta pole kaunitar, kuid on hea naine ja olen alati arvanud, et jääme ikka kokku.