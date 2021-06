Näe välja nagu staar! Loe, kuidas 56-aastane Sandra Bullock oma välimuse eest hoolitseb

"Miss eriagent 2" filmis esilinastusel jagas ta saladust: "Ma ei teadnud, et hemorroidide kreemi näole panek on ilutööstuses aktsepteeritav. Nähtavasti aitab pepukreem silmaümbruses leiduvate kortsude vastu. Kes oleks seda arvanud!"

Sandra Bullock avaldas Vogue'ile, et koorib oma näonahka vähemalt kord nädalas, et poorid valla päästa ja nahka sügavamalt puhastada.

Loomulikult mängib tema hea välimuse juures olulist rolli ka see, et ta on füüsiliselt aktiivne. Bullock rääkis InStyle ajakirjale, et ta teeb igasuguseid spordialasid: "Ma teen pilatest, poksimist, jõutrenni. Kui olen Austinis, siis jooksen või sõidan rattaga. Kui mul on võimalus iga päev trenni teha, siis ma teen seda."