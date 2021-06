Sa pole seda veel teinud? Olulised asjad, mida võiksid teada esimesest vahekorrast

Foto: Shutterstock

Esimene vahekord. Süütuse kaotamine. Kõlab hirmutavalt ja samas tekitab ootust, eriti sellisel juhul, kui seda millegipärast pole sinuga juhtunud ja tundub, et kõigi teistega on. On viis asja, mida peaksid esimesest vahekorrast teadma nii mehed kui ka naised.