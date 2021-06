Tõehetk! Märgid, mis viitavad, et su partner soovib sinuga abielluda

Kui ta vastab, et kavatseb aastate pärast kõvasti pidutseda, siis pole sul temaga midagi peale hakata. Kindlasti valmistu selleks, et pead samale küsimusele vastama. Siis võid öelda, et selleks ajaks võiks sul olla juba pere.

Progress on ka suhtes oluline. Kuidas see käib? Ikka nii, et alguses hakkate teineteise pool ööbima, siis käite koos reisimas, kolite kokku jne. See näitab, et teie suhtes pole paigalseisu. Kui see püsib liiga kaua ühes punktis, tuleks uurida, mis on valesti. Jäta aga meelde, et paratamatult ei kulge kõik alati nii, nagu tahad. Ja kui lähetegi kõigile ponnistustele vaatamata lahku, pole see vaid sinu süü.